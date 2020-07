En México existe un número importante de planteles educativos que no cuentan con los estándares mínimos para asegurar el aprendizaje , reconoce la Secretaría de Educación Pública (SEP) en su Programa Sectorial de Educación (PSE) 2020-2024, por lo que entre las metas y objetivos prioritarios, se prevé que al concluir este sexenio se reducirá en 8.9 por ciento el número de escuelas de enseñanza básica sin acceso a agua potable, al pasar de 71.1 a 80 por ciento los planteles que cuenten con este servicio básico.

Afirma que para alcanzar un pleno desarrollo se necesitan escuelas accesibles, seguras, limpias, salubres, equipadas, con infraestructura y acompañamiento, a fin de generar entornos favorables para el aprendizaje. Sin embargo, reconoce que en el país aún hay un número importante de escuelas que no cuentan con los estándares mínimos para asegurar el aprendizaje .

Apunta que la infraestructura física y el equipamiento de las escuelas públicas presenta un grave rezago que se agudiza por la falta de matenimiento, lo que las hace proclives a ser afectadas por fenómenos naturales y sociales.

De acuerdo con los diagnósticos del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), agrega el documento de 173 cuartillas, casi un tercio de las escuelas de educación básica presentan problemas estructurales. Existen escuelas con estructuras atípicas que no se apegan a la normatividad establecida, alrededor de la mitad no cuentan con desagüe pluvial y una cuarta parte de ellas no están integradas a la red de agua potable .