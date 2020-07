Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 12 de julio de 2020, p. 9

El PRI dijo que entregará toda la información que le requiera la autoridad acerca de integrantes de gobiernos emanados de este partido, y advirtió que no pagará los costos por los errores de quienes violaron la ley.

Sostuvo que no cederá a presiones ni solapará a quienes buscando intereses personales hayan querido pisotear el nombre del partido, las instituciones y las leyes .

El mensaje se da cuando hay tres integrantes del gobierno pasado con órdenes de extradición: César Duarte, ex gobernador de Chihuahua y expulsado el año pasado de las filas del tricolor; Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y Tomás Zerón, ex responsable de las investigaciones del caso Ayotzinapa en la Procuraduría General de la República.

Sin mencionarlos de manera explícita, la dirigencia de este partido se desmarcó.