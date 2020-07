Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 12 de julio de 2020, p. 4

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que en tanto no se dé a conocer el nuevo semáforo epidemiológico de riesgos continuará en vigor el anunciado para la semana del 6 al 12 de julio, por lo que no se puede revertir ni se puede bajar a amarillo a ninguna entidad. Las que están en rojo y naranja, con niveles máximos y altos de riesgo de contagio, se mantendrán en esos colores. No hay verdes ni amarillos en este momento , puntualizó.

En la conferencia vespertina en Palacio Nacional detalló que tras detectarse inconsistencias en la información de varios estados se revisan sistemáticamente los datos y emprendimos también supervisiones directas en los estados, donde pondremos un esquema mucho más riguroso y detallado para observar el correcto flujo de información, de su correcta generación . Indicó que será hoy o quizá el lunes cuando se pueda liberar el nuevo semáforo, siempre que la información proporcionada sea confiable .