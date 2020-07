V

aya una preguntita…

Después de que Conchita nos deleitara con sus hermosas letras lo vivido en la finca de Juan Belmonte, no faltó, como suele suceder, el oportuno . Veamos si no.

“Juan –le preguntó un portugués, de nombre Víctor Ribeiro–, ¿usted sería capaz de torear así?

“No –le contestó Belmonte.

“Hombre, ¿y por qué no? –insistió el oportuno .

“p-pues –le DIJO Belmonte, con aquella su manera pausada y personal–, primero porque no me sabría equilibrar y d-después, porque me daría mucha vergüenza.”

Juan Belmonte era una fuente inagotable de respuestas originales. “Recuerdo –escribió Conchita en su formidable libro Recuerdos– una novillada en Jerez, cuando tras rejonear me encontraba a su lado, observando la lidia. Esa tarde un novillero le brindó la muerte de su enemigo. El novillo, de Domecq, traía lo suyo, y el torero nunca se había visto en tan serio compromiso. Pasó las de Caín y terminó su actuación con una cantidad de pinchazos indecorosos. Pero el mozo, muy vanidoso, no se cohibió ante el fracaso y atravesando el ruedo se dirigió con frescura al gran torero.

“Matador –le dijo– el aire me ha molestado mucho.

“Sí, muchacho –asintió Belmonte–, devolviéndole la montera con su peculiar languidez, el aire y al novillo también.”

***

“Habiendo conocido a Belmonte, visto a Rafael El Gallo y paseado por las calles de Sevilla y estando armada de trajes y arreos andaluces, mi deseo era regresar a Portugal, donde pasaríamos el invierno, preparando los caballos para la temporada venidera.

“Marcial Lalanda me sorprendió. Creo que nunca había conocido qué tan completamente consiguiera separarse de su personalidad artística. Tan sólo mirándolo despacio podía uno imaginarse al hombre sencillo que nos hablaba… vestido de luces en la arena. Pero, observándolo, noté que con apenas una mirada podía ser altanero o sencillo, indulgente o cortante. Lo imaginé entonces dominando un toro con arrogancia… agradeciendo con sencillez... ayudando a quien se lo pidiera, arrollando al que se le enfrentara. Lo vi torero; una mirada puede mucho.