P

or si no lo hice antes, quiero decirte que me pareció un hermoso detalle que me hablaras el día del temblor. Los sismos siempre me han aterrorizado, pero aún más con la pandemia encima. Pensé que después de aquella comunicación no tendríamos otra, y me equivoqué rotundamente: varias veces me has hablado y ayer hasta nos vimos.

Aunque ya pasó un día sigo emocionada. Me parece increíble haber llegado a nuestra reunión virtual. Lo conseguí después de muchos intentos fallidos, y eso que siempre seguí las instrucciones que me mandaste por correo. Las imprimí y me puse a estudiarlas en voz alta, como hacía en la escuela para memorizar las tablas o las conjugaciones: Entrar a Zoom. Generar invitación. Tema de la asamblea... y los demás pasos que tan bien dominas.

Me di cuenta de que no has perdido tus dotes de buen maestro. Por cierto, me parece estupendo que sigas dando clases aunque sea en línea. Lo celebro por tus alumnos, pero sobre todo por Magy: la inactividad te pone de muy mal humor. Me consta porque lo padecí algunas veces.

II

Perdona, Luis Ángel, ¿sabe tu mujer que te has estado comunicando conmigo y que ayer nos vimos? No quiero nada con olor a clandestinidad ni que ella termine por verme como enemiga o por considerarme una ex amenazante. Es la primera ocasión, desde que nos divorciamos, que me refiero a mí misma como a tu ex.

En serio te bendigo por haberme enseñado a manejar el Zoom: te sentí muy cerca, como si estuvieras en mi oficina. Magia pura. Después de algún tiempo de no hacerlo, me alegró mucho verte. Las canas te favorecen y no has subido de peso. Se ve que Magy te cuida mucho. Tengo una curiosidad: ¿tu joven mujer es gimnasta, vegetariana, o las dos cosas?

Me hubiera gustado que se encontrara en tu casa cuando nos reunimos, porque de ese modo habría podido conversar un poquito con ella. Te aseguro que estoy en condiciones de darle muy buenos tips para que su relación sea óptima. A ver, dime, ¿cuándo habías visto una ex tan solidaria? Creo que nunca. Yo misma estoy sorprendida.

Quiero preguntarte algo que a lo mejor te resulta chocante: ¿piensas que fui una mala esposa? Reconozco que en ciertas situaciones me porté muy intolerante. Por ejemplo, cuando cambiabas de lugar los muebles sin pedir mi opinión, cuando invitabas a tus colegas a comer los sábados –única tarde que podíamos estar solos– o te volvías inapetente porque el cerdo a la antigua no era como el de tu mamá.

III