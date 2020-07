Colectivo Morena Chilangos

México seguirá atado a Estados Unidos

¿Qué hubiera pasado si Trump hubiese retirado a su nación, como fue su intención en un principio, del tratado comercial de Norteamérica, es decir del T-MEC? Nuestro país podría seguir adelante y en una mejor posición, buscaría la soberanía alimentaria, diversificaría su comercio con otras naciones, lucharía esforzadamente por la obtención de la independencia tecnológica, apoyaría el avance de la ciencia y la tecnología en nuestro país, etcétera. Además de seguir teniendo de forma bilateral comercio con Estados Unidos sin estar atado al tratado que lo posiciona en desventaja y en constante peligro de dependencia.

Luis Langarica Arreola

Pagó boletos, pero en Best Day no le contestan

En marzo pasado adquirí, a través de la agencia Best Day, un pasaje de avión ida y vuelta a Zihuatanejo, Guerrero, para viajar con la aerolínea Interjet. La fecha de salida era el 3 de abril y el regreso el 10 del mismo mes. Realicé un pago por 3 mil 167 pesos y recibí el comprobante de confirmación en mi correo electrónico. Frente al hecho de la pandemia, el 20 de marzo me comuniqué con Best Day para hacer cambio de fechas, solicité salir el 20 de julio y regresar el 5 de agosto de este año, por lo cual tuve que pagar una cantidad extra. El hecho es que dicha empresa no me ha enviado confirmación alguna de la clave de vuelos y cambio de fechas. He llamado a Servicio al Cliente y enviado mensajes a su correo electrónico para la ratificación de mis vuelos sin tener hasta ahora respuesta. Las llamadas telefónicas realizadas dan como resultado largos tiempos de espera y cero atención. Fui a la oficina de la agencia en el centro comercial Oasis, pero se encuentra cerrada. Sólo me resta decir que esta empresa me ha defraudado, por lo que hago la denuncia por este medio.

Jorge Eduardo Mosches Nitkin

Luchan por una pensión sin privaciones

Señor Presidente: los Consejeros Nacionales de Adultos solicitamos que en una mesa de análisis y solución pública integrada por representantes del gobierno, del Congreso y nosotros, los afectados, se analice la problemática de los sistemas de pensiones en México desde la perspectiva: 1. Que el ahorro de los trabajadores es un bien social y no de mercado 2. Que los fondos de ahorro de los trabajadores deben garantizar una pensión que les permita vivir sin privaciones, 3. Que los ahorros de los trabajadores que hayan sido mal administrados o sustraídos sean reintegrados. (Carta resumida)

Francisco Muñoz Apreza Vocero Presidente Nacional del Cona AC