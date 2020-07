Sandra Cervantes fue llevada al Hospital General de la ciudad de Pénjamo, dependiente de la Secretaría de Salud estatal, pero no la atendieron porque dijeron que no tenían el equipo necesario, por lo que la operaron en un hospital privado, donde le pusieron seis clavos en la tibia. Una funcionaria del estado, que se identificó como Juanita, prometió a Sandra que le pagarían los gastos médicos si no demandaba al gobierno del estado, revelaron los activistas.

Karla Martínez dijo que durante su arresto la fotografiaron y le tomaron todos sus datos, además sufrió maltrato físico por parte de los agentes, y horas antes de la rueda de prensa del sábado recibió dos llamadas telefónicas en las que la amenazaron de muerte. Me dijeron que de Guanajuato no salgo, que me van a matar, que ya me tienen ubicada. Tengo miedo, estoy por una causa, estoy buscando a mi hermano y no voy a dar un paso atrás , añadió.

A tu Encuentro advirtió que no quitarán el plantón instalado el 2 de julio, hasta que el gobierno reponga el proceso de selección del titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.