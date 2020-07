Carlos Priego

Domingo 12 de julio de 2020

Anthony Kiedis tiene alrededor de 58 años y hace cuatro que, para disgusto de los melómanos y del autor de estas líneas, no publica un álbum nuevo con los Red Hot Chili Peppers. En su extraordinariamente prolífica carrera ha grabado 11 álbumes y escrito decenas de canciones. Su debut llegó en 1978, cuando compartió créditos con Silvester Stallone en el filme FIST, aunque fue hasta la década de los 80 cuando la música y la letra de las canciones que compuso le reportaron la admiración mundial.

Su cuidadosa biografía, coescrita con el experto en música Larry Sloman, nos permite conocer más de cerca la vida de este carismático cantautor, así como sus experiencias con la drogadicción, la fama y las historias de las múltiples peleas a las que se ha enfrentado hasta hoy en día, incluso aquellas de las que no habíamos escuchado.

Esta apuesta literaria es especialmente interesante por la forma en cómo Kiedis habla sobre su vida personal, con brevedad y sencillez; por ejemplo, cuando a los 11 años se mudó a Los Ángeles a vivir con su padre John Kiedis, un traficante de pastillas, mariguana y cocaína para la élite de Hollywood.

“Yo era el único niño presente en toda aquella locura. En general, los adultos que no me conocían pasaban de largo, pero Keith Moon, el legendario baterista de los Who, siempre intentaba que me sintiera a gusto. Moon sacaba tiempo para echarme el brazo por los hombros y decirme: ‘¿Cómo vas, chaval? ¿Te lo estás pasando bien? ¿No deberías estar en el colegio o algo? Bueno, me alegro de que andes por aquí’. Esto me quedó grabado”.

De cierto modo, Scar Tissue (Capitán Swing, 2016) es el contundente relato de la pérdida de la inocencia del cantante y de su supervivencia en las calles angelinas. Dedicado a la pintora mexicana Frida Khalo, Scar Tissue en su momento se convirtió en el primer sencillo del séptimo álbum de la banda californiana y, además, una de las canciones más exitosas del grupo. Habla de derrotas que con el tiempo se convierten en belleza. No pudo ser un título más acertado para el texto en el que Kiedis expone las costras de sus cicatrices y relata con franqueza duras experiencias a lo largo de su vida, como la muerte por sobredosis de su amigo y compañero de banda, Hillel Slovak.