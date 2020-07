Erendira Palma Hernández

Estefanía Fuentes no se conformó con la Liga Mx. Un abrupto despido por parte del club América, el cual no tuvo la atención de avisarle que había quedado fuera del plantel, la llevó a recopilar videos de sus mejores jugadas con la selección nacional y las Águilas para enviarlos a una agencia inglesa y promocionarse hasta conseguir un lugar en el Sassuolo, de Italia.

Fue una falta de respeto, porque conozco al director técnico Leonado Cuéllar desde que tengo 15 años , dijo la zaguera en llamada telefónica desde Italia.

Esefanía realizó en casa los entrenamientos que le señaló el club durante el confinamiento por el Covid-19, y cuando se disponía a viajar desde Puebla a la Ciudad de México tuvo una duda sobre los horarios para presentarse con el equipo y llamó al área administrativa. Fue hasta ese momento cuando le informaron que no entraba en los planes de las Águilas.

“Leo se comunicó conmigo a los dos o tres días después para decirme que era una decisión y ya. Pero siento que no debieron hacerlo de esa manera, respeto su decisión de no firmarme, pero sí me dolió fuera de esa forma”.

Fuentes defendió por año y medio los colores americanistas, llegó a ser capitana. En ese lapso anotó ocho goles y fue campeona en el Apertura 2018. Aunque la abrupta salida del plantel la sorprendió, prefirió buscar oportunidades para seguir creciendo.