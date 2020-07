M

e preguntó en qué lecturas me entretenía durante el confinamiento.

Al contestar, no me referí a los dos primeros libros que leí, el autobiográfico Can you ever forgive me?, de Lee Israel, que conseguí electrónicamente minutos después de ver la película por televisión. Al advertir que su éxito en tanto escritora de grandes ventas disminuía, y que, en consecuencia, disminuían alarmantemente sus medios de subsistencia, la autora llevó a efecto la idea de falsificar cartas de escritores famosos y venderlas a anticuarios y coleccionistas. Si la película me impresionó, puedo asegurar que el libro me impresionó más, pues Lee Israel expone su inquietante delincuencia y consiguientes consecuencias con un realismo y una honestidad tales que transforman los hechos en una experiencia valiente, admirable y memorable.

Tampoco hice referencia al segundo libro que he leído en estos meses, el autobiográfico The duchess of Bloomsbury Street, de Helene Hanff, que conseguí electrónicamente minutos después de no haber logrado conseguir, en su idioma original y de la misma autora, 84, Charing Cross Road, que en realidad era la memoria que quería leer, en momentos en que de pronto recordé la película del mismo nombre, que vi hace años, basada precisamente en esta memoria que, igual de repentinamente, me urgió leer. En cuanto leí The duchess of Bloomsbury Street, fantástica y emocionante, que en principio es la continuación de 84, Charing Cross Road, me di cuenta de que, en realidad, la película, 84, Charing Cross Road, está basada en ambas memorias, la primera, 84, Charing Cross Road, y su continuación, The duchess of Bloomsbury Street. La lectura electrónica de The duchess of Bloomsbury Street me deleitó tanto que, apenas alcancé el punto final, electrónicamente pedí, ya que no había sido posible conseguirlo por ese medio, el libro en su idioma original, y que Amazon me lo hiciera llegar, cuanto antes, en su versión impresa. Hice el pedido a mediados de marzo y, por increíble que parezca, y aunque el retraso se justifique por las complicaciones que la pandemia ha ocasionado también en el área de los envíos de libros, lo acabo de recibir, en la precisa fecha en que preparo estas líneas, hoy, 15 de junio.