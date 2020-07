E

n abril 2020, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, observó que la 4T no tiene prejuicio hacia la colaboración con el sector privado, pero que desde hace más de 15 años, desde el Seguro Popular, la política era activamente privatizadora . El Sistema Nacional de Salud, agregó, está en manos de especuladores tóxicos y muy corruptos que tenían aliados en el gobierno . Esa colaboración, indicó, debe ser con “orden, transparencia, claridad y límites, y remató: no me arrepiento de señalar a los intermediarios de la distribución de medicamentos. Siete compañías acaparadoras, extorsionadoras. Sigue el proceso de descontaminación de corrupción del sistema y de poner límites a los especuladores ( La Jornada, 24/4/20).

Ese mismo mes Andrés Manuel López Obrador atestiguó el Convenio marco para la prestación subrogada de servicios médicos y hospitalarios entre SSA-Sedena-Semar-Insabi-IMSS-Issste-Pemex y el sector privado que establece una alianza para que el sector público use 50 por ciento de la capacidad privada durante la contingencia. Los costos serán asumidos por el gobierno, liquidando a privados con una tarifa igual al pago recíproco entre IMSS-Issste-Ssa.

Los privados cubrirán –sin cobro– servicios de segundo nivel a pacientes públicos para atención del parto, embarazo, puerperio, cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas y duodenal complicadas, endoscopías y algunas urgencias abdominales.

En conferencia matutina del 28/4/20 Zoé Robledo, director general del IMSS, comunicó que después de 72 mil 915 llamadas telefónicas al call center IMSS, 189 hospitales privados han aplicado al programa , de los cuales 139 están ya certificados por el Consejo de Salubridad General, que equivalen a 2 mil 942 camas totales . Eso representa 159 pacientes transferidos , resultado de 82 por ciento de llamadas al IMSS; 11 por ciento al Issste; 4 por ciento al Insabi y uno por ciento a Sedena, Semar y Pemex. Los 159 servicios atendidos suman 127 partos, embarazos y puerperios; 22 cesáreas, un apéndice, seis hernias y tres cirugías endoscópicas urológicas. Para Robledo “no hay intención de lucro, los hospitales no están cobrando una utilidad: son los precios que están firmados en un convenio desde 2017 y que son los que tenemos los servicios de salud pública para nuestro intercambio de servicios en tiempos regulares”.