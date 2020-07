Braulio Carbajal

Una llamada de Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue lo que le advirtió a Patricia Armendáriz, fundadora y directora de Financiera Sustentable, que sería la única mujer elegida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para formar parte de la comitiva de empresarios que lo acompañaría en su visita a Estados Unidos. En el marco de ese encuentro participó en una cena privada, de la que relata el espaldarazo de los inversionistas estadunidenses al gobierno mexicano, sobre todo, de los del sector energético.

Para la empresaria, lo más sorprendente de la reunión privada entre empresarios y funcionarios de ambas naciones fue el ambiente de camaradería en que se desarrolló, sin tensiones y externando la confianza para invertir tanto en México como en EU. Armendáriz reveló, esa misma noche, detalles de la cena en su cuenta de Twitter.

El ambiente era de total camaradería, por eso me atreví a tuitearlo, si todo hubiera sido tenso y formal, no habría comentado nada, pero me gustó cómo una cosa es la política y otra muy diferente el trabajo, que es lo que a los empresarios nos interesa , dijo en entrevista con La Jornada.

En la cena privada, encabezada por ambos presidentes, cada uno de los empresarios tomó la palabra. Armendáriz cuenta que fue Jeffrey Martin, presidente de Sempra Energy, quien más la impactó, pues aprovechó la reunión para anunciar una inversión de mil 900 millones de dólares en México, ratificando su confianza en México justo en un sector cuestionado.

Su anuncio fue con tal seriedad, diciendo: más allá de las diferencias en cuestiones regulatorias, Sempra hará esta inversión. Se vio el espaldarazo justo en un sector en que aquí nos estamos peleando. Se me puso la piel chinita al ver el compromiso de los empresarios, pero así son, no les importan las politiquerías, van e invierten. El dinero no es idiota, sabe adónde ir para generar utilidades , indicó Armendáriz.