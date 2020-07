E

ramos muchos y parió la abuela, porque a la crisis sanitaria se suma la inseguridad alimentaria y nutricional de millones en América Latina, región en la que tal situación ya era delicada antes de la pandemia y en donde se observa un creciente número de infectados, con Brasil a la cabeza.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( Cepal: Sistemas alimentarios y Covid-19 en la región; ¿cómo disminuir las pérdidas y desperdicios de alimentos?) advierte que “algunas de las medidas que los países integrantes de la zona han tomado para intentar frenar la propagación del virus, como el cierre de puertos–-aéreos y marítimos–, las restricciones al libre desplazamiento y el distanciamiento físico han afectado el funcionamiento normal de los sistemas alimentarios”.

Tales interrupciones en los eslabones de la cadena de valor del sistema agroalimentario han tenido como uno de sus resultados mayores pérdidas y desperdicios de alimentos. Aún no estamos en condiciones de decir cuándo disminuirá la tasa de contagios y menos de indicar cuándo recobraremos la normalidad. Semejante incertidumbre hace imperativo analizar de qué maneras las pérdidas y desperdicios de alimentos afectan los sistemas alimentarios. Sólo así podremos, en un segundo momento, diseñar políticas que permitan prevenirlas y reducir su impacto. Por ejemplo, en aquellos casos en los que no sea posible evitar la existencia de excedentes que no se pueden comercializar, se deben tomar las medidas necesarias para facilitar su recuperación y distribución, idealmente entre las poblaciones más vulnerables .

La pandemia ha dislocado todo y cuando ella se supere todo habrá cambiado, con la esperanza de que sea para bien y en el entendido de que nada puede seguir igual a los tiempos previos a la crisis sanitaria.