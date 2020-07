Un gesto dulce con doctora del IMSS

espués de casi cuatro meses de no salir de casa, fui a hacer acto de presencia, como pensionada, a mi clíncia del IMSS. Quedé asombrada del control sanitario que se ejerce ahí: lavado de manos, gel y revisión inquisitiva en la entrada. Adentro, con muy pocos asistentes, las jóvenes que atienden exigían la sana distancia e interrogaban a pacientes que llevaban algún síntoma que hoy preocupa, como garganta irritada. Yo fui, por fortuna, sólo por un medicamento. Al llegar a mi casa lavé la ropa que llevaba puesta y me bañé. En la consulta, la joven doctora que me atiende, quedó sorprendida de que le hiciera entrega, sanitizada, de una bolsita con modestos dulces. Me dijo que no era necesario. Ella no sabe que no era una dádiva, sino un humilde gesto para agradecer su solidaridad, su sacrificio y la buena atención que presta, junto con otros médicos, enfermeras y personal. Dulces traviesos que quizá se perdieron agradecidos en su garganta, felices de participar en un gesto de gratitud. Un abrazo a mi querida doctora, Maybet Pablo Santana, de la clínica 28 del IMSS.

Teresa Gil

Pese a queja en trámite, cortan luz a restaurante

Operamos el restaurante El Asado Argentino, en la colonia Juárez, donde luego de permanecer cerrado tres meses por la pandemia nos llegó un recibo de luz por 51 mil 13 pesos, muy por encima de nuestro consumo promedio, y no obstante que en ese tiempo en el negocio sólo funcionó una cámara frigorífica. Presentamos reclamos vía Internet, por teléfono y cinco veces en las oficinas de las oficinas de la CFE en Vértiz, donde acordaron tomar lecturas y hacer el ajuste pertinente.

Pese a ello, el jueves pasado nos visitó una cuadrilla (identificados como Marco A. Rocha Carrillo Liniero y Juan Luis Hernández Ortiz) con la orden de corte. Cortaron el servicio y exigieron dinero para reconectarlo, a pesar de que les demostramos que teníamos en trámite una queja por el cobro injustificado. Nuestro personal conoce nuestra política de no engordar ratas ni hacer tratoscon delincuentes , pero, en ausencia de la administradora, juntaron 600 pesos para que no nos dejaran sin luz, y así poder atender a los escasos comensales y evitar el descongelamiento de la cámara.

En el colmo del descaro, expresaron que era poco dinero, y que como eran bien borrachos regresarían por una botella . Además, cínicamente, por 15 mil nos ofrecieron arreglar los medidores para bajar el consumo, ya que pagábamos mucho . Más tarde, nuestra administradora fue a la CFE a denunciar lo ocurrido.

Los restaurantes de la Ciudad de México estamos en una situación terminal debido a la pandemia. Las bandas de delincuentes que aún actúan en la CFE y se aprovechan del árbol caído.

Señor Manuel Bartlett: exijo se haga la devolución de los 600 pesos robados a mi personal.

Ayer pagamos el recibo reajustado a 4 mil 443 pesos.

Osvaldo Caldú Zataraín

Alcances del ambiente sociourbano

El ambiente de la ciudad, sociour-bano, ha adquirido dimensiones complejas extraordinarias dentro de la gobernabilidad. Se presenta una pandemia, Covid-19, que no cesa en su desenvolvimiento con severos daños a prácticamente toda la humanidad; cárteles de la delincuencia con expresiones temerarias que van por el dominio de espacios citadinos y por debilitar a los aparatos del Estado, y un neoliberalismo en plena agonía que no suelta las prebendas mal habidas por largas décadas de depredación humana.