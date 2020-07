Europa Press

Sábado 11 de julio de 2020

Madrid. La desaparición de Naya Rivera en el lago Piru, en California, ha sacudido Internet, donde muchos usuarios han comentado el suceso. Algunos han señalado la misteriosa conexión entre el último mensaje de la actriz en redes sociales y una antigua canción de Eminem.

El 8 de julio, el día que desapareció en ese lago, donde había alquilado un bote junto a su hijo de cuatro años, la intérprete que dio vida a Santana Lopez en la serie Glee compartió una imagen junto al pequeño, con el mensaje: Just the two of us (Sólo nosotros dos).