“Hielo es un texto que quise escribir en 2019 y hacerlo poema de los llamados de largo aliento; lo trabajé hasta que estuve satisfecho. Conté con apoyo, porque me di cuenta que la poesía es otra cosa; si bien, ya he escrito canciones, un par de novelas, la poesía sí es otro ambiente. Entré con cierta reticencia, pero me fui soltando y logré el texto. Mi idea siempre era que fuera un poema expansivo. ¿A qué me refiero?, a que después Hielo lo grabé a 95 beats por minuto –es una medida musical– ahí es donde toda mi parte baterística/musical aparece. Poner un metrónomo a esa velocidad, escuchar ese clic constante y, a partir de eso, empezar la escritura con ese ritmo. La intención era que, una vez teniendo el texto y éste se editara, lo pudiera convertir en otra cosa: en un disco, una instalación sonora o en espectáculo en vivo.”

No me miras pero miras/la pantalla mientras me ahogo/en el silencio de la mesa, se lee en la tercera estrofa de Hielo. Arreola dice: “Hielo representa una mirada muy mía de lo que está siendo el mundo desde hace años; curiosamente, aparece el disco y la página en medio de la pandemia y el encierro, y esto me parece afortunado y desafortunado a la vez, porque vivimos algo pesaroso; es, en mi caso, estar viviendo lo que escribí. Hielo es una postura; es un punto de vista de cómo observo cómo todo está congelado; está un poco, todo, yéndose al carajo y hay relaciones interpersonales rotas bajo el amparo del dios Like y congelación de estados del alma químicos, de efervescencias que no son, precisamente, buenas. Hielo no es un manifiesto a la oscuridad, al contrario, es una invitación a vivir y una desesperación de conectar con el lector. hielo.site, en Internet, es el aglutinador, allí es donde está Hielo”, señala el baterista y poeta.