No era por mi excelencia musical superior, como Elvis o los Beatles. Millones de personas me convirtieron en el hombre del momento.

Geldof entonces apareció en la versión estadunidense, We Are the World, de 1985. Más tarde ese verano, ayudó a organizar Live Aid, la actividad televisiva global más ambiciosa hasta la fecha.

Todo comenzó con Band Aid, un grupo de estrellas del Reino Unido creado por Geldof y el músico Midge Ure, que incluyó a Bono, Phil Collins, George Michael y muchos otros en el sencillo de 1984 Do They Know It’s Christmas?, cuyas ganancias se destinaron a aliviar el hambre en Etiopía.

La gloria que vino con su trabajo caritativo no lo hacía feliz. La odiaba, se volvió imposible , dijo Geldof. Por un tiempo estuve desorientado. No tenía mucho dinero, afectó por completo mi vida privada. Probablemente terminó costándome mi matrimonio .

Pasó de ser el líder de los Boomtown Rats que cantaba I Don’t Like Mondays a algo más divino. Me convertí en el Santo Bob , dijo en una entrevista con Ap.

Estaba perdido

Mientras su altruismo ayudó a hacer del mundo un lugar mejor, él ya no pudo seguir haciendo lo que más amaba, música.

No me permitieron volver a mi trabajo. Soy un cantante pop, así es literalmente como hago dinero. Me levanto por la mañana y, si estoy de humor, trato de escribir canciones, trato de ensayar , dijo Geldof. Y no podía. Nadie estaba interesado ya. El Santo Bob, como me llamaban, no podía seguir haciendo eso porque era algo insignificante y carente de significado. Estaba perdido .

Geldof está contento de que él y sus colegas pudieran realizar los conciertos benéficos entonces, porque no cree que el mundo sea el mismo hoy que cuando se hizo Live Aid o siquiera Live 8.

Era el final de esa era política de cooperación y consenso y compromiso. ¿Sucedería eso hoy? No. Sólo tienes que ver a los payasos que gobiernan el planeta para entender que eso no podrá pasar de nuevo , dijo Geldof.

A principios de este año, Geldof finalmente volvió a la música y lanzó un nuevo álbum con los Boomtown Rats, Citizens of Boomtown, el primero desde In the Long Grass, de 1984.

Treinta y cinco años después de Live Aid, mantiene la humildad sobre sus logros y se enorgullece de haber seguido la tradición de otros músicos activistas como Woody Guthrie, a quien cita como una de las principales influencias de los Boomtown Rats, banda que comenzó en una de las épocas más tumultuosas de Irlanda.