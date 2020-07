El incremento de 1.27 por ciento en términos reales obtenido en junio es el menor en lo que va del año y el más bajo desde octubre de 2019, cuando fue de 1.05 puntos arriba de la inflación.

Con el dato publicado este viernes suman 20 meses seguidos de incrementos salariales superiores a la inflación.

El periodo enero-2015-diciembre-2016 fue el último y más extenso en años recientes en que se reportó que las revisiones contractuales de salarios estuvieron por arriba de la inflación.

Cuando los salarios aumentan más que la inflación se refleja en una mejoría del poder adquisitivo de los trabajadores.

Todas las negociaciones de los salarios contractuales reportadas en junio correspondieron a compañías privadas, fenómeno que no se veía desde julio de 2018, por lo cual el incremento promedio real para los empleados del sector privado fue de 1.27 por ciento.

Cabe destacar que por cuarto mes consecutivo la dependencia no detalla cuáles sectores fueron beneficiados, pues debido al cierre de oficinas por la pandemia de Covid-19 la información no ha podido ser recabada de manera normal y, por tanto, no se han recopilado los datos.