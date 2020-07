Afp

Periódico La Jornada

Sábado 11 de julio de 2020, p. a10

París. El Tribunal Arbitral del Deporte anunciará el lunes 13 de julio si el Manchester City está o no excluido por dos años de las competiciones europeas de la UEFA, anunció ayer la institución, que tiene su sede en Lausana, Suiza. Dará a conocer el fallo en un comunicado publicado, precisó. El conjunto inglés impugnó su exclusión de dos temporadas sin competiciones europeas, que la UEFA había impuesto en febrero por no respetar a las normas del fair play financiero. El castigo no afecta al City en esta Champions, donde en agosto debe jugar la vuelta de octavos de final ante el Real Madrid.