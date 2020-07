Karla Torrijos

Más allá de contratar refuerzos provenientes de otros equipos, Cruz Azul debería buscar jugadores al interior de sus fuerzas básicas. La crisis que estamos viviendo, debido a la pandemia de coronavirus, era una oportunidad perfecta para echar mano de la cantera y una vez más está siendo relegada , consideró el entrenador Rubén Matturano.

Aunque reconoció que los nuevos elementos del cuadro celeste, José Ignacio Rivero y José Joaquín Shaggy Martínez, son muy buenos jugadores , el ex integrante del cuerpo técnico de La Máquina cuestionó: ¿Acaso no hay futbolistas en la Sub-17 o en la Sub-20 que puedan apuntalar al equipo?, ¿por qué siempre recurren a gente externa y que no conoce al club cuando al interior hay muchachos que saben muy bien lo que significa portar esta camiseta? .

Agregó que “Rivero es un gran mediocampista, ya lo demostró en los Xolos de Tijuana, aunque no sé si en esa posición realmente necesitaban a alguien más, y el Shaggy es un elemento con mucho pundonor, que lucha, pero creo que aún le falta consolidarse, e insisto, ¿no habrá en las fuerzas básicas algún buen volante o un lateral derecho? Es una lástima que otra vez estén ignorando a los jóvenes”.