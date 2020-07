Europa Press y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 11 de julio de 2020, p. a10

Madrid. El Real Madrid venció 2-0 al Deportivo Alavés y acaricia el título de la liga de España al alejarse de su perseguidor, el Barcelona, mientras el Granada se impuso 3-2 a la Real Sociedad y se mantiene con posibilidades de disputar la Liga de Europa.

El francés Karim Benzema abrió el marcador de penal (11) y Marco Asensio (50) anotó el segundo tanto para mantener al Real Madrid de líder del campeonato español en la jornada 35 con 80 unidades, cuatro puntos de ventaja sobre los catalanes .

Con este ritmo, los merengues podrían ser campeones el próximo miércoles, para ello deberán ganar antes al Granada fuera de casa y al Villarreal, dos de los equipos más en forma tras el confinamiento.

Los azulgranas no pueden permitirse fallar en Valladolid, ya que incluso un empate del Barcelona podría dar el campeonato a los madridistas el lunes si éstos ganan al Granada.