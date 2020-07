Erendira Palma Hernández

Manuel Velarde, accionista del club Querétaro, aseguró que la Federación Mexicana de Futbol reconoció a Gabriel Solares, mi socio, como representante del certificado del plantel y no ha habido nada que lo contradiga .

Las declaraciones de Velarde se dan porque el ente rector del balompié mexicano indicó que el título de afiliación pertenece a la empresa Solaz Deportes y Entretenimiento, propiedad de Jorgealberto Hank, ex dueño de los queretanos.

No hay más que lo dado ha conocer por la Federación cuando se anunció la compra, lo demás son temas privados, los cuales no tendrían porqué ventilarse. A veces lo mejor es guardar silencio, contestar información sin sustento en algo válido es darle importancia a temas que no lo tienen , agregó Velarde.

Para comprar la franquicia de Gallos Blancos de Querétaro, Manuel Velarde, Gabriel Solares, el promotor Greg Taylor y el empresario farmacéutico Emilio Escalante adquirieron los derechos de la empresa Solaz Deportes y Entretenimiento.

Si bien la compañía está a nombre de Jorgealberto Hank ante el Registro Público de Comercio es debido a que los accionista que compraron los derechos del club pagarán en varias exhibiciones y hasta que se liquide la deuda no cambiará el propietario de la afiliación, señaló un diario capitalino.

Medios indicaron que el inversionista Escalante podría dejar el proyecto queretano al estar más interesado en que se impulse al Atlante, el cual también pertenece al grupo que adquirió a los Gallos.