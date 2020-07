No sabemos qué efecto pueda haber tenido la pandemia en los estudiantes, y esperamos que un número no muy grande de alumnos haya desistido de estudiar, ya que su beca no se suspendió. No sabemos si van a persistir, ojalá que sí, porque con estos nuevos 22 mil, podriamos atender a 37 mil y esperamos poder ingresarlos a todos , indicó.

En cuanto a la contratación de profesores, destacó que al cierre de la convocatoria para el proceso de selección, se incribieron 10 mil 600 aspirantes a maestro, de los cuales se contratarán a poco más de 200 para sumarse a los 815 con que ya cuenta la Ubbjg.