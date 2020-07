Aunque la reforma en la materia establece plazos para que los sindicatos modifiquen sus estatutos internos para homologarlos con la nueva legislación, y cuyo límite tuvo que ser ampliado por la actual emergencia sanitaria, el representante cetemista aclaró que los gremios que promovieron dichos recursos no modificarán sus estatutos internos hasta que no haya un fallo final de la Corte.

Básicamente, los amparos son porque la Ley Federal de Trabajo, que ya entró en vigor, trae muchos artículos que no tienen sustento jurídico en la reforma a la Constitución, en el Convenio 98 de la OIT ni en los acuerdos del trataco comercial con Estados Unidos y Canadá. No es que se quiera eternizar privilegios, sino que prevalezca el estado de derecho , indicó.

No obstante, apuntó que no es una posición uniforme adentro de la CTM, ya que el resto de los sindicatos integrantes, al no poner objeción con un recurso legal, están obligados a acatar la norma.