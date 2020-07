L

a justicia tarda, pero llega. Cuando ya muchos chihuahuenses desconfiaban de que el ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez alguna vez fuera llamado a rendir cuentas a la justicia, la cancillería anunció su detención el miércoles 8, al mismo tiempo que el presidente López Obrador visitaba a Donald Trump en la Casa Blanca.

A diferencia de las capturas de Javier Duarte o de Emilio Lozoya Austin, nieto, por cierto, de otro ex gobernador chihuahuense, la de César Duarte es el resultado de un proceso iniciado ya hace casi siete años, en el que intervienen factores sociales y políticos, cada uno con su peso y su contribución específica e imprescindible.

La ciudadanía movilizada: el primero de ellos es el movimiento ciudadano que desde 2014 se generó a partir de la documentada denuncia del licenciado Jaime García Chávez por los hechos de corrupción de Duarte Jáquez con el banco Unión Progreso. Ese otoño se integró la Unión Ciudadana, en la que convergimos un amplio grupo de personas, con o sin militancia partidista, para apoyar dicha denuncia, invitar a presentar más y exigir justicia y castigo a los responsables. En ese movimiento ciudadano se expresó la indignación de miles de chihuahuenses hartos del saqueo de los recursos públicos y de la cínica ostentación del duartismo.

Los periodistas libres: fueron también muy importantes las denuncias de un puñado de periodistas valientes, comprometidos con la verdad, que supieron difundir las corruptelas de Duarte y su pandilla con datos duros y bien fundamentados: no sólo sobre Unión Progreso, sobre la Unión Ganadera División del Norte, sobre el tráfico con los medicamentos que, por cierto, formaba parte de un sistema de corrupción que abarcó varios estados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Estas y estos periodistas sufrieron persecuciones, amenazas, les cortaron todo tipo de pagos, incluso los de publicidad ya contratada. Ellos le dieron pelos y señales, le pusieron carne al esqueleto de lo que era ya voz común en Chihuahua sobre el lucro político y económico del gobernador y su red de cómplices con la cosa pública. Ran sólo en este espacio, La Jornada nos publicó más de 20 artículos al respecto entre 2012 y 2016.