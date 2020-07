El senador Madero precisó que no hay que regatear el apoyo del gobierno de López Obrador para la extradición de Duarte. Cuando digo no regatear es porque no obstaculizaron y sí apoyaron algo que ya estaba muy documentado. Ellos no iniciaron las investigaciones, no la armaron, pero sí facilitaron el trámite. El único que puede hacer la solicitud de extradición de un prófugo de la justicia es el gobierno federal , concluyó.