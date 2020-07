De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 10 de julio de 2020, p. 6

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya envió a la Fiscalía General de la República (FGR) la respuesta del gobierno de Estados Unidos sobre la operación Rápido y furioso.

Así lo informaron la embajadora de México en Washington, Martha Bárcena, y el director general para América del Norte de la cancillería, Roberto Velasco, durante la conferencia donde dieron a conocer los detalles de la visita de trabajo a Estados Unidos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordaron que las autoridades estadunidenses entregaron a la SRE el informe y después se dio trámite a la FGR.

Cuando se les preguntó sobre la respuesta en cuanto al operativo, señalaron que se trata de un documento amplio , aunque evitaron dar detalles de su contenido, en particular si se aclaró que el ex presidente Felipe Calderón estuvo o no al tanto de Rápido y furioso.