Khruangbin no se complica, pero no por ello es barato o facilón. La clave de su éxito es que toda esa suma de influencias suena natural, llevadero, a gusto, pegadizo, poco pretencioso, a medio camino entre el indie y el pop, además de que no sigue corriente o moda alguna en boga, sino que marca su propio camino estelar, surgido desde la aridez del desierto. Sin duda uno de los lanzamientos más singulares y gozosos en lo que va de este accidentado 2020.

En streaming: DLD, Inspector, Bungalo Dub

Viernes 10. 1. El combo neoyorquino Sonic Youth ya no existe como banda, pero su asombroso legado musical sigue influyendo y reventando tímpanos. Por ello, la agrupación otrora comandada por Thurston Moore subirá a su sitio oficial de YouTube un inédito y memorable concierto ocurrido en Portugal en 1993: https://bit.ly/3gJQDQY; 14 horas, acceso libre. 2. DLD y su rock noventero, del gusto de muchos, ofrecerá un concierto en línea dentro de la serie #EstamosConectados. Acceso libre desde el Facebook Live de Citibanamex https://bit.ly/3iOIwo3, 19:30 horas. 3. El ska romántico de Inspector, en vivo desde su Monterrey natal, vía https://www.streamtime.store/eventos. 21 horas, $150 (compra en el mismo enlace).

Sábado 11. 1. El astro británico Elton John se suma a la iniciativa de varios artistas, de subir a YouTube conciertos completos, inéditos en medios y redes, de sus mejores actuaciones. Así, mañana colgará el concierto que ofreciera en el Sydney Entertainment Centre de Australia (1986); el 18, en el Arena di Verona, Italia (1989); el 25 en el Place of the Apotheosis, Brasil (1995); el 1 de agosto, en Madison Square Garden, Estados Unidos (2000) y el 8 de agosto en The Great Amphitheatre de Turquía (2001). De acceso gratuito a las 11 horas (CDMX) cada show, en su canal oficial: https://bit.ly/38J8iW3. 2. La serie en línea Reggae in the House presenta a Bungalo Dub y su sabroso reggae-dub de toque nacional y cultura rastafarai, con un Live al lado de Jahshua SoundMan, cantautor del mismo género. Acceso libre, 21 horas, desde el Facebook de Reggae Live Festival (https://bit.ly/38JBqMF).

