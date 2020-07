Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 10 de julio de 2020, p. 29

Buenos Aires., Yo vine aquí a terminar con los odiadores seriales , dijo el presidente Alberto Fernández al encabezar este jueves el acto central, en forma virtual, de los 204 años de la declaración de la Independencia Argentina, mientras que el sector más duro del opositor, Juntos por el Cambio, realizó concentraciones con consignas de extrema violencia y ataques contra periodistas de la televisión C5N, dañando y destruyendo los vidrios de un vehículo de ese medio. Van a empezar a tener miedo hijos de puta , gritaban en medio del caos.

Ninguna sociedad concreta su destino en medio de insultos, divisiones y fundamentalmente teniendo al odio como común denominador dijo el presidente, rodeado de los gobernadores desde las 24 provincias en forma virtual y representantes de empresas, políticos y sindicalistas en la residencia presidencial, manteniendo las distancia y los protocolos de la cuarentena a la que obliga la pandemia del Covid-19.

Era una imagen simbólica de dos mundos, mientras el mandatario pedía la unidad ante las graves circunstancias que atraviesa el país, los manifestantes violaron una vez más la cuarentena, que regresó en esta capital a la primera fase ante un rebrote, considerando que las restricciones son un límite contra sus libertades , recurriendo a todas clase de insultos, y persiguiendo a periodistas tanto en la zona del Obelisco, en el centro de la capital, cerca de la residencia presidencial, como en el barrio residencial de Belgrano.

Vine aquí a abrir los brazos para que todos nos unamos en busca de ese destino común. No vengo a instalar un discurso único, sé que hay diversidad y la propicio, de todo tipo, género e ideología. La celebro, no me afecta, lo que necesito sí es que sea llevada adelante con responsabilidad , sostuvo Fernández.