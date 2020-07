Ese día, de manera simbólica, el gobernador le entregó las llaves al fiscal general del estado, Guillermo Ruiz, a fin de mantener vigilada la caseta y levantadas las plumas para no cobrar 39 pesos a cada uno de los alrededor de 14 mil vehículos que pasan por ahí de lunes a viernes y que en fines de semana llegan a 19 mil.

Abuso cobarde e imperdonable

Si no están de acuerdo (SCT y Capufe), que nos ganen en tribunales , retó el gobernador Bonilla y calificó de cobarde la acción de las fuerzas federales contra la población .

Esa no es la Cuarta Transformación y Andrés Manuel López Obrador va a poner orden , advirtió Bonilla luego de señalar que SCT y GN actuaron cuando el Presidente regresaba de Estados Unidos.

Bonilla consideró lo ocurrido un abuso imperdonable y advirtió que si no se corrige Baja California no lo va a perdonar . Explicó que la caseta se instaló en 1965, por lo que ya se pagó y hoy se ubica en plena zona urbana.

Hay que pagar caseta para llevar a los niños a la escuela e ir por ellos, para ir al súper y volver. Es un abuso , dijo Bonilla mientras mostraba cómo fueron detenidos dos ciudadanos que defendían la liberación de la caseta. El peaje es de 39 pesos.

Bonilla Valdez argumentó que el cobro por el uso de esa vía afecta el tránsito de más de 12 mil residentes de fraccionamientos; agrega que la inversión se recuperó en cuatro décadas de cobro de peaje, y en un mensaje transmitido ayer advirtió que la acción de los militares provocaría reacciones.