Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 10 de julio de 2020, p. 27

Dieciocho empresas entregaron documentación para hacerse de 49 mil toneladas de acero que fue esqueleto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), suspendido en diciembre de 2018. Tres omitieron entregar entre los requisitos la carta de no conflicto de interés para participar en la puja, entre ellas Grupo Gilbert Estructuras en Acero, que al final ganó el proceso de enajenación.

La empresa tiene una relación comercial directa con el nuevo aeropuerto que se construye en Santa Lucía, según consta en su portal electrónico, también destaca a la Secretaría de la Defensa Nacional entre sus clientes e incluso presenta como obra en proceso el esqueleto de acero que se levanta en el futuro Felipe Ángeles.

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), mediante una licitación pública nacional, falló a favor de Grupo Gilbert pese a no haber entregado toda la documentación, como consta en el acta de presentación de propuestas y apertura de ofertas. En la documentación se observan tachones, pero al final queda claro que la empresa no entregó su carta de no conflicto de interés.