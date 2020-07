Karla Torrijos

La Liga de Balompié Mexicano (LBM) fue avalada como competencia profesional ayer tras ser afiliada a la Confederación de Asociaciones Independientes de Futbol (ConIFA), organismo internacional que reúne a los torneos de naciones no reconocidas ante la FIFA ni sus confederaciones.

En conferencia de prensa, el presidente de la LBM, Carlos Salcido, aseguró que éste fue un día histórico para el futbol nacional, y afirmó que se hará todo lo posible para que la liga inicie con público en los estadios.

El comienzo del torneo está programado para el 16 de octubre, pero el ex futbolista de Chivas precisó que si en esa fecha todavía no es viable contar con afición en las gradas, debido a las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus, se postergará hasta que existan las condiciones necesarias para que la gente pueda acudir a los estadios.

“Como liga lo tenemos muy claro, queremos arrancar el torneo con gente, si podemos aplazar el inicio lo vamos a hacer, si nos atrasamos un mes o lo recorremos, no tenemos problema. Para nosotros es indispensable comenzar con público, somos un torneo nuevo, que quiere demostrar las cosas que vamos a incluir, la afición es el ADN del futbol; en lo personal no me imagino jugar un partido sin fanáticos, que son los que ponen la fiesta, la adrenalina y con quienes convives.