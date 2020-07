Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 10 de julio de 2020, p. a10

Jan Westerhof, ex entrenador de Hirving Lozano en las fuerzas básicas del Pachuca, consideró que el carácter explosivo del delantero mexicano es un arma de doble filo, pues además de traerle éxitos, puede ocasionarle muy malos momentos , como el que vivió recientemente con su actual club, el Nápoles.

Luego de tener un buen debut con el conjunto italiano, que en agosto del año pasado lo contrató procedente del PSV Eindhiven de Holanda por 46.5 millones de dólares, el Chucky atravesó una mala racha tras la salida del entrenador Carlo Ancelotti y la llegada del técnico Gennaro Gattuso, quien incluso hace unas semanas lo expulsó de un entrenamiento por mostrar una actitud apática.

Repunte

No obstante, la carrera del ex atacante de los Tuzos del Pachuca parece tener un repunte en el cuadro napolitano, pues luego de no ser considerado en los duelos disputados tras la pausa del futbol italiano, debido a la pandemia de coronavirus, Gattuso le ha dado algunos minutos en los recientes partidos y él ha respondido con goles.

“Fueron momentos difíciles para el Lozano, pero no sé qué tanto es su culpa y cuánta corresponde al club, porque cuando las cosas no van bien, él puede tener ciertas actitudes negativas y tal vez eso fue lo que pasó.

“Creo que cuando se fue Ancelo-tti, que fue el técnico que lo llevó al Nápoles, se puso muy complicada la situación, siento que su carácter y el de Gattuso chocan un poco. Muchas veces, cuando llega un nuevo entrenador, éste quiere imponerse, tal vez busca culpables de la falta de resultados de su antecesor y en este caso, me parece que Hirving fue víctima de esa situación.