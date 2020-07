Consideró que la pandemia no tendrá mayor efecto en cuanto al plazo fijado para concluir la reconstrucción, lo cual se prevé ocurrirá el próximo año, toda vez que además de los casos citados y que en algunos frentes de obra hubo disminución de trabajadores, sobre todo en las más pequeñas, los retrasos no han sido de más de un mes.

Obviamente, las que se incorporaron en 2019 no se van a entregar este año, porque no estaban en la programación inicial de la reconstrucion; de hecho, se están validando, por lo que unas serán atendidas y otras no .

Conclusión de estudios

Respecto de la situación de los predios que se intervienen tras el sismo del mes pasado, explicó que incluso en el caso del que mayor preocupación se tenía, el de la calle Jalapa número 200, en la colonia Roma, los estudios topográficos arrojaron que la inclinación que presentó el inmueble era la misma que tenía antes del movimiento telúrico.