Entre los ex colaboradores de Duarte Jáquez está Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, quien supuestamente fue su prestanombres en la compra de acciones del Banco Progreso y de un rancho de 524 hectáreas en Valle de Zaragoza.

Al menos media docena de ex funcionarios del gobierno de César Duarte Jáquez, empresarios y políticos han sido acusados por el delito de peculado, cargo que también se imputa al ex mandatario chihuahuense.

También están Gerardo Villegas Madriles, ex director de Administración de la Secretaría de Hacienda estatal; Javier Garfio Pacheco, ex alcalde de Chihuahua, y Ricardo Yáñez Herrera, ex secretario de Educación, arrestados el 27 de marzo de 2017.

El principal coacusado de Duarte es Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien, según las investigaciones, recibió más de 250 millones de pesos del erario estatal para financiar campañas políticas, pero fue exonerado por jueces federales.