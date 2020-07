Por otro lado, tambien continuaron las críticas a la reunión bilateral de políticos demócratas. El diputado Eliot Engel, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la cámara baja, criticó las políticas antimigrantes y contra México de Trump en una serie de tuits, concluyendo que al escuchar al gobierno pintar de rosa los vínculos entre Estados Unidos y México hoy día, no olvidemos que la política de Trump hacia el vecino país ha sido un fracaso total y ha causado daños incalculables a la gente de ambos lados de nuestra frontera .

Algunos analistas y diplomáticos retirados estadunidenses siguieron expresando dudas sobre los tiempos y propósitos concretos del viaje.

Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México, dijo que se tiene que pensar en cómo esta visita será usada por Trump y que tampoco queda claro exactamente la finalidad de este viaje para López Obrador, ya que no había ninguna urgencia. Sin resultados concretos más allá de una declaración, es más bien una oportunidad perdida , mientras que uno se tiene que preocupar por las consecuencias no intencionadas de la visita por no incluir reuniones con otras fuerzas políticas, en particular el liderazgo demócrata, en una coyuntura electoral, comentó en un foro del Wilson Center.

Por otra parte, analistas como el profesor Raúl Hinojosa, de la Universidad de California, señalan en nuevas investigaciones que los más afectados por el manejo político de la pandemia en este país son los inmigrantes indocumentados mexicanos, tanto por los efectos de salud como por las consecuencias económicas, y por la negación de toda asistencia, pero su situación no estaba sobre la mesa en la Casa Blanca.