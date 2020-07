Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 9 de julio de 2020, p. 27

Oaxaca, Oax., La ciudad de Oaxaca recibió ayer los galardones Top City Overall (Mejor Ciudad Global) y Top City México (Mejor Ciudad de México) en el certamen The World’s Best (Lo Mejor del Mundo) de la revista especializada en turismo Travel + Leisure, premios otorgados por lectores de la publicación por medio de una encuesta en la cual eligen los destinos óptimos para visitar.

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa recibió la tarde de ayer los distintivos citados en las inmediaciones del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, en esta capital, al cual acudió acompañado por el titular de la Secretaría de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos. Ahí, el Ejecutivo estatal señaló que los premios son una distinción para todos los oaxaqueños, su cultura y tradiciones.