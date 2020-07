Dora Villanueva

La economía necesitará apoyos para la recuperación por al menos un año, incluso hasta por dos y medio más, a medida que enfrenta un espacio fiscal acotado para atender pobreza, desigualdad y falta de crecimiento, por ello se debe pensar en adelante en la política de austeridad, expuso Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHPC).

El funcionario mexicano retomó las recomendaciones de Gita Gopinath, economista en jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), y aseguró que si bien no ahora, en medio de la crisis, sino más adelante, se debe ir trabajando en la consolidación fiscal –reducir déficits y deuda–, una de las políticas base del neoliberalismo.

Agregó que dada la incertidumbre en los mercados a inicios de marzo el tipo de cambio pasó de 19 pesos por dólar a 25 y afectó el 30 por ciento de la deuda mexicana en moneda extranjera. Como resultado, incuso antes de que México empezara a pensar en estímulos fiscales nuestra deuda se elevó 7 por ciento (como proporción del PIB) limitando muy fuerte nuestra habilidad de encarar la pandemia , explicó.

Recalcó que la crisis no será tres meses de cierre y luego la recuperación, al menos hasta que no haya un tratamiento, por lo que se necesita recalibrar el cronograma . No sólo es proveer soporte a la economía ahora, sino para los próximos dos años , dijo en una reunión convocada por el G-20 en la que también participaron Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y David Malpass, presidente del Banco Mundial.

Georgieva subrayó que pese a todas las medidas de apoyo que se han dado en la coyuntura, las pérdidas entre 2020 y 2021 rebasarán los 12 billones de dólares, equivalentes al PIB de Japón, Alemania, Italia y España. El golpe más severo lo resentirán las economías en desarrollo.