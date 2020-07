Ericka Montaño Garfias

Jueves 9 de julio de 2020

Todos los que queríamos ser escritores profesionales estábamos en primera fila en las clases que impartía Julio Torri en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México . En esa línea estaban, entre otros, Salvador Elizondo, José Emilio Pacheco y Beatriz Espejo, quien charla con La Jornada acerca de la obra de Torri, a propósito del 50 aniversario de su muerte, que se conmemora este año.

El escritor, traductor, profesor universitario, editor y abogado nació en Saltillo el 27 de junio de 1889, y falleció el 11 de mayo de 1970 en la Ciudad de México. Fue integrante de la Academia Mexicana de la Lengua (AML), que ha preparado varias actividades virtuales para recordarlo, entre ellas una serie de cápsulas grabadas por algunos de sus integrantes que se colocarán en sus redes con la etiqueta #juliodeJulioTorri. También, el conversatorio La Academia Mexicana de la Lengua recuerda a Julio Torri a 50 años de su fallecimiento, que se transmitirá hoy a las 13 horas en vivo en su página de Facebook.

Julio Torri es uno de nuestros autores clásicos, quizá no sea uno de los más famosos, pero sí uno de los más excelentes. Tiene una obra corta, pero impecable, y en su momento era famoso por lo gracioso, por lo ameno de su conversación, y luego por haber formado parte de la campaña de alfabetización y editorial que hizo con José Vasconcelos, cuando publicaron clásicos de la literatura, esos libros maravillosos que se vendían a un peso y de los que se hicieron grandes ediciones y grandes tirajes , recuerda Espejo, cuya tesis de doctorado está dedicada precisamente a la obra de Torri y se titula Julio Torri, voyerista desencantado.