a población mexicana que vive en Estados Unidos rechaza la decisión del presidente López Obrador de visitar ese país esta semana. Resulta imposible justificar la visita del Presidente de México a EU cuando esta nación está inmersa en una profunda crisis producto del racismo sistémico del cual somos víctimas. Las relaciones exteriores no son sólo relaciones económicas. Los gestos en la diplomacia tienen profundo valor y como mexicanos en EU sentimos que el presidente López Obrador nos vendió. Este no es el momento para una visita presidencial.

Hace cinco años, al anunciar su campaña presidencial, Donald Trump expresó inequívocamente su opinión sobre los migrantes mexicanos. Su agenda xenófoba y supremacista blanca ha tenido consecuencias devastadoras para la vida de todos los migrantes. Los mexicanos en EU vivimos diariamente el resultado de las políticas xenófobas que ha puesto en marcha. No se trata sólo de una política contra la migración ni son sólo los cientos de miles de personas mexicanas deportadas que son arrancadas de sus vidas y son obligadas a dejar a sus familias y sus sueños al otro lado de la frontera. Es el racismo y la discriminación, lo que nos hace temer por nuestra seguridad, que ofende nuestra dignidad al querer presentarnos como personas inferiores, pese a nuestro esfuerzo y nuestro trabajo.

El presidente Trump no considera a México como una nación soberana que merece ser respetada. No se trata sólo de su retórica, sino también de sus acciones. El gobierno de Donald Trump doblegó la mano de México, obligándolo a poner en práctica políticas de control migratorio que resultaron en cientos de miles de detenciones y deportaciones, y a aceptar a los solicitantes de asilo que son devueltos a territorio mexicano a esperar la siguiente audiencia de sus procesos, así como a todas las personas rechazadas en la frontera bajo el pretexto del Covid-19. La Guardia Nacional, que iba a garantizar la seguridad de los mexicanos, ahora destina buena parte de su personal y recursos a perseguir migrantes, para cumplirle a Trump. Esa no es una relación de respeto, sino de subyugación.

Los que vivimos en EU sentimos que el presidente López Obrador sólo se acuerda de la existencia de la población migrante al momento de pedir que mantengamos las remesas. Sin embargo, nos olvida al reducir el presupuesto para los consulados, al terminar con programas como el 3×1 o el Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM) y al dejar de defendernos y priorizar las relaciones económicas con EU sobre nuestra dignidad. No somos sólo una fuente de recursos, somos ciudadanos mexicanos que necesitamos de la protección del Estado mexicano.