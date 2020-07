Alonso Urrutia y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de julio de 2020, p. 17

La reanudación del proceso para designar nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Cámara de Diputados es una oportunidad para incluir a verdaderos demócratas , porque ha habido una mala experiencia en la integración del organismo, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Han estado ahí gentes oportunistas, serviles, obedientes al poder, sometidos a los grupos de intereses creados, gente inmoral que ha avalado fraudes electorales .

Al preguntarle sobre la sanción a la empresa Cyber Robotics, de León Bartlett, el mandatario acotó: “No tengo información sobre lo que me estás preguntando, no sé. Lo único que sé es que quien hace la denuncia es el grupo ‘Mexicanos a Favor de la Corrupción’; entonces, eso no me da mucha confianza. Eran los mandones de antes y ahora se convirtieron en los paladines de la honestidad”.

Durante su conferencia, sugirió que el Congreso promueva una reforma judicial que cancele la posibilidad de la liberación de delincuentes con el pretexto de inconsistencias en la integración de los expedientes. Al aludir al caso de José Ángel Casarrubias, El Mochomo –al que no mencionó por su nombre–, principal responsable de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, calificó de una vergüenza lo ocurrido en el juzgado.