Miércoles 8 de julio de 2020, p. 12

Ginebra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció ayer que surgen pruebas de la posible transmisión de Covid-19 por el aire. Reiteró que la pandemia se acelera, como demuestran los 400 mil nuevos casos registrados el pasado fin de semana, pero advirtió que aún no se llega al pico.

Surgen pruebas en ese sentido y, por tanto, debemos permanecer abiertos a esta posibilidad y a sus implicaciones, así como a las precauciones que deben adoptarse , declaró la jefa técnica de infección y prevención de la OMS, Benedetta Allegranzi, en una conferencia de prensa en línea.

La posibilidad de transmisión por vía aérea en lugares públicos, especialmente llenos de gente, no puede excluirse. No obstante, se deben reunir las pruebas e interpretarlas , y se aconseja ventilación eficaz en los lugares cerrados y la distancia física. Cuando no es posible, sugerimos usar mascarilla .

Un grupo de 239 científicos internacionales apremió el lunes a la OMS y a la comunidad médica internacional a reconocer la posible transmisión aérea del Covid-19 , en un artículo publicado en la revista Clinical Infectious Diseases, de Oxford.