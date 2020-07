De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de julio de 2020, p. 10

El embajador en retiro Sergio Romero Cuevas aseveró que la visita de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington tendrá resultados positivos , en particular para impulsar inversiones en México.

En contraparte, el internacionalista Eduardo Rosales Herrera criticó que en medio del contexto electoral en Estados Unidos, el mandatario mexicano se preste para dar dividendos favorables a Donald Trump, quien busca relegirse.

En el mismo sentido, organizaciones de mexicanos en el exterior y pro migrantes aseguraron que esta gira es una bofetada en la cara para las familias mexicanas que vivimos en Estados Unidos y hemos sufrido cuatro años de ataques incesantes del gobierno antimigrante de Trump .

El embajador Romero Cuevas indicó: me parece muy importante que el presidente López Obrador conceda la importancia que merece la entrada en vigor del tratado comercial (T-MEC), que representa una puerta de entrada para la inversión en nuestro país, que nos hace falta, y más con la pandemia (de Covid-19) .

Desestimó que la visita tenga un impacto electoral favorable para el presidente estadundiense, y llamó a los representantes del Partido Demócrata a entender que se trata exclusivamente de una reunión de trabajo entre dos jefes de Estado.

El diplomático en retiro enfatizó que durante la visita a Trump, el titular del Ejecutivo mexicano deberá abordar temas más allá de la relación comercial, como el de la seguridad y el ilegal envío de armas y millonarias sumas de dólares a los cárteles.