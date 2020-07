Algo favorable y positivo tendría que salir de esta reunión, de lo contrario no tendría caso; debe haber una nueva y diferente relación, no como las que se dieron en los tiempos de los gobiernos neoliberales, sumisos, acordes y coincidentes con la política estadunidense.

La memoria de su participación en las jornadas de lucha contra la mal llamada reforma educativa y en defensa de la educación pública y gratuita vivirá por siempre con nosotros.

Por el MMCRE-CNTE, Italo Ricardo Diaz Diaz

Grupos delincuenciales dominan el Ajusco, dice

Siento una pena enorme por la muerte de un policía de la forestal golpeado por más de 40 pobladores del Ajusco a quienes se les había confiscado una carga de madera y un vehículo, que recuperaron después de someter y desarmar a dos policías.

¿Por qué dejaron solos a éstos? Juan no debió morir. Me indigna saber que las autoridades no protejan y capaciten a su personal.

El Ajusco es una zona dominada por delincuentes, comandados por sus mismas autoridades ejidales y comunales, propietarios de estas tierras. Talan, depredan y venden.

No es poner dinero en sus manos la solución. Me consta que la actual jefa de Gobierno, cuando era delegada en Tlalpan, pagó a las autoridades comunales –en ese entonces, al presidente del comisariado– para cuidar sus bosques, siendo que él, a pesar de ser respetuoso y muy religioso, tiene allá su maderería.

Me consta también que el secretario de otro comisariado, Óscar, me dijo sin ambajes: a mí no me interesa eso de la educación y la cultura, cuando quiero dinero me voy de talamontes y saco un ch... ontón de lana .

Por falta de espacio no hablo de otras barbaridades que cometen. Es gente de trato muy difícil, y no quieren saber del progreso en sus pueblos y buscan siempre alguien a quien culpar de sus acciones. Sorprendidos en flagrancia, niegan cualquier cargo en su contra. Darles dinero no es la solución.

Elena Arenas Dupin

