Luego de que trascendieron las amenazas y presiones contra Adams Pereyra por parte de Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno de Baja California, en una videoconferencia el mandatario estatal acusó a la alcaldesa de dedicar su tiempo al salón de belleza y a no trabajar.

Además, Bonilla Valdez echó en cara a los senadores que promovieron el exhorto que muchos le deben a el presidente Andrés Manuel López Obrador y a él estar en una curul.

El también empresario tijuanense advirtió que el Senado está mal informado y que la acusación es falsa. Eso no es cierto, no la atacamos por el género y no le vamos a pedir disculpas a una persona que no trabaja. No importa que género sea; no hay vacas sagradas .

Señaló también que la presencia de Adams Pereyra en la Ciudad de México es para promoción personal y hacerse la víctima .

Adams Pereyra presentó el pasado lunes una denuncia contra Amador Rodríguez Lozano ante la Fiscalía General de la República y una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por amenazas y violencia política por razón de género, luego de señalar presiones del funcionario porque no se aprobó en el cabildo una reforma constitucional local.