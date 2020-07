En este contexto, el directivo anunció el lanzamiento de la hipoteca plus Santander con una tasa de interés fija de 7.75 por ciento, un producto que ofrece el rembolso de 100 por ciento de la comisión de apertura, un seguro de daños que cubre el valor comercial del inmueble y acepta avalúos de otras instituciones.

Artigues Fiol recordó que en los últimos meses, y ante la actual coyuntura, el Banco de México (BdeM) ha reducido su tasa de interés y la llevó un nivel de 5 por ciento, algo no visto desde 2016.

Como foco rojo no vemos ninguno. Observamos un mercado con indicios sólidos de recuperación, de manera paulatina y constante, tal vez el mayor foco rojo no lo veo tanto en el mercado, sino más en general, que pudiera ser si tuviéramos algún tipo de crisis adicional o de recaída en todo el tema que estamos viviendo de la contingencia sanitaria , expresó en videoconferencia.

No se ven focos rojos

Se trata de la tasa más baja en el mercado, pues en promedio, el sistema bancario ofrece una de 10.25 por ciento.

El año pasado Santander había anunciado una tasa de 7.99 por ciento en este mismo producto.

Incentivan condiciones de financiamiento históricas

En el contexto actual queremos incentivar el mercado hipotecario, y dar un paso adelante para generar unas condiciones de financiamiento únicas e históricas, y por eso hemos revisado de nuevo nuevamente la tasa de nuestra hipoteca plus en beneficio de los clientes , precisó Artigues Fiol.

Este producto estará disponible para clientes de Santander que no cuenten con una hipoteca y también para aquéellos que no son clientes y quieran trasladar su deuda con el banco. Los requisitos para solicitar la hipoteca plus es comprobar ingresos, contar con una tarjeta de crédito y un seguro.

Hay plazos desde 7 años, y con este nuevo producto, el banco espera colocar al menos 10 mil en lo que resta 2020. El crédito promedio solicitado por los clientes de la institución es de 2 millones de pesos. Actualmente, la institución cuen-ta con 17 por ciento del mercado nacional.

Las hipotecas representan actualmente 20 por ciento de la cartera total de Santander, negocio que creció 8.4 por ciento interanual con un volumen de 155 mil 214 millones de pesos al primer trimestre de 2020.