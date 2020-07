Rechazó que salir del club Gallos Blancos signifique su retiro, y puntualizó categórico: Voy a esperar a que pase la pandemia. Afortunadamente puedo darme el gusto y el lujo de parar, porque así lo he pensado y considerado, y veremos qué viene el día de mañana. En medio de esta crisis sanitaria me siento más tranquilo quedándome en casa .

Nos estaba yendo bien hasta antes del paro, pero después el proyecto ya no fue lo que yo quería: iban a vender jugadores, no pensaban comprar nada. Y lo entiendo bien porque no tenían los recursos, no iban a tener ingresos, entonces creo que hicieron lo mejor, se benefician los dos clubes, Atlante y Gallos... Yo salí justo a tiempo de un problema, y en buenos términos .

Admitió que observa un panorama muy complicado en la Liga Mx. La situación ahorita es muy volátil, difícil para todos los equipos. En lo deportivo no hay descenso y eso no me gusta. No sé qué vaya a pasar. El futuro es incierto . Asimismo, reconoció que las oportunidades se cierran para los técnicos y que los sueldos están a la baja.

Habrá entrenadores que se desesperen por la falta de trabajo y acepten la primera oferta, pero Vucetich apela a su trayectoria y de antemano cierra cualquier posibilidad de dirigir en la Liga de Expansión. Cuenta lo que uno ha hecho a través de los años, la experiencia; sin embargo, antes que el tema salarial, para mí es más relevante encontrar un proyecto sólido, interesante .