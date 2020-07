Con el aniversario encima, añadió que será la primera vez que los festejos se realicen en forma virtual con una exposición de fotografías del salón y temas relacionados con el baile, que se podrá visitar físicamente en cuanto reabran. Habrá también un programa musical cuyos participantes aún no se confirman.

El salón cumple 83 años el próximo 2 de agosto. No tenemos fecha de reapertura; por lo pronto, necesitamos sobrevivir , reiteró Miguel Nieto, quien dirige este negocio familiar desde 1972.

Más allá de las luminarias y la nostalgia, el salón, cuyo lema es Quien no conoce Los Ángeles no conoce México , ha sido y es una fuente de trabajo que no debería perderse.

Por su escenario han pasado agrupaciones y cantantes representativos de toda clase de música; sin embargo, se le relaciona con frecuencia con la afroamericana. La lista de personajes que han cantado en el lugar es interminable, además de la realización de actos con intelectuales y escritores como Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis.

Nieto aseguró, orgulloso, que Benny Moré compuso Bonito y sabroso en una servilleta, sentado en una de las mesas de este salón, al ver bailar a las mexicanas al ritmo de la orquesta de Dámaso Pérez Prado.

Hasta antes del cierre, tenían en puerta celebraciones relevantes, como el tradicional baile anual Va por Cuba, la filmación de una película y un programa para Canal Once, que fue suspendido. Hemos seguido las instrucciones de las autoridades. Ahorita nuestra posición es ayudarnos entre todos los que tienen algo que ver con el salón, la música, la cultura y con el desarrollo económico de los barrios , indicó Nieto.

La reapertura no es un asunto de voluntad de la autoridad, sino de que la posibilidad de contagio disminuya. Además de solicitar al público que acuda con cubrebocas, caretas y gel antibacterial, es posible que se recomiende bailar por separado, a la manera del mambo , concluyó.

Quienes donen de 100 a mil pesos recibirán un diploma virtual de agradecimiento. Las aportaciones de mil a 10 mil pesos serán recompensadas con 10 boletos de entrada por cada mil pesos los martes o domingo. A partir de 10 mil, el nombre del aportador quedará plasmado en una placa conmemorativa. Se puede contribuir en la cuenta 3609419 de CitiBanamex, sucursal 707, clabe interbancaria 002180700736094197, a nombre de María Armida Applebaum Santos.