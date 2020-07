Recuerda que los problemas respiratorios aparecieron hacia finales de marzo. Tenía fiebre, tos, dolor de cabeza y en el pecho. La comida me sabía a químicos y perdí el olfato . En ese momento todavía no se sabía que el virus SARS-CoV-2 podía causar estos síntomas.

De hecho, en los primeros días siguió haciendo su vida normal. Una semana después, la fatiga ya no la dejó. Me dormía y despertaba al día siguiente casi a la misma hora .

Hace poco encontró en redes sociales a otras personas con casos parecidos al suyo, de todas las edades, y la mayoría tiene en común que antes del Covid-19 gozaban de buena salud; no tenían enfermedades crónicas. Marlen, quien trabaja en el sector financiero, realizaba ejercicio físico diario.

Marlen es una de las afectadas. Es mexicana y vive en Nueva York. Inició con malestares raros el 10 de marzo y, como ha ocurrido en el mundo, no pudo conseguir la prueba de detección del coronavirus, sino un mes después. Confirmó que tenía la infección cuando más o menos estaba recuperada, pero ya había tenido una recaída.

Long haulers es el término que identifica en Estados Unidos y Gran Bretaña a las personas que tuvieron Covid-19 y llevan más de cien días sin poder recuperar su salud, porque han tenido recaídas con síntomas como dolor de pecho, fatiga que los obliga a dormir 20 horas diarias y otros que, aunque severos, en su mayoría no han ameritado hospitalización.

En entrevista, comentó que el primer resultado de laboratorio lo tuvo el 24 de abril, en un segundo examen el 2 de mayo volvió a salir positivo al virus. Después se realizó otras dos el 9 y 15 de mayo, ambos con resultado negativo. No obstante, las recaídas han continuado. Ya lleva tres.

Han sido dos semanas de estar bien y dos con un malestar general como el de una gripe muy fuerte . Lo que más llama la atención de Marlen es la fatiga, me quedo dormida en todo momento y con dolor como de huesos en todo el cuerpo .

También ha notado alteraciones en su capacidad para tomar decisiones. Quiero cocinar pero no sigo el orden de las cosas o estoy en eso y de repente me voy a lavar el baño; se me olvidan algunas palabras .

El de los llamados long haulers es un tema del que apenas se empieza a hablar. Aunque los médicos tratan de encontrar alguna explicación y han iniciado investigaciones, en realidad desconocen cuál es la causa de que las personas tengan esas recaídas.