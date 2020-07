Tagüeña Parga aclaró también que en las recientes declaraciones del Conacyt, en el sentido de que ha existido una consulta con el Foro para realizar posibles cambios al Estatuto Orgánico de dicho Consejo, no se refiere al Foro que coordinó desde enero de 2019, sino a otro creado este mismo año y que opera en contradicción a la ley vigente . La gestión de la doctora Tagüeña debía concluir en diciembre próximo.

En la misiva se señala que, a pesar de que según el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología, el Conacyt está obligado a darle fondos a dicho Foro para su operación; como ha sido desde su fundación en 2002, a diferencia de los 17 años previos, éste no lo ha hecho. El FCCT ganó la suspensión definitiva de esta decisión y obtuvo un amparo en primera instancia, no obstante, sigue sin recibir recursos .

Además, dijo que esa nueva instancia carece de autonomía. Ningún órgano puede tener un papel asesor si está subordinado a la autoridad, no es un espacio libre ni transparente y su composición no es incluyente , aseguró en su carta de dos cuartillas.

